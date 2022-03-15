15.03.2022
В Магнитогорске жители выбирают красоту и функциональность
15.03.2022
Евросоюз одобрил четвёртый пакет санкций: под запретом - стальная продукция, предметы роскоши и автомобили
15.03.2022
В 2022 году паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений
15.03.2022
На Таганае спасатели нашли тело пропавшего туриста из Перми
15.03.2022
Военно-патриотическое воспитание – защита своего Отечества
15.03.2022
Сегодня в теплосети Челябинска добавят зеленый краситель
Евросоюз одобрил четвёртый пакет санкций: под запретом - стальная продукция, предметы роскоши и автомобили
15.03.2022
Остались без поддержки из-за бугра: прозападные пропагандисты и провокаторы массово бегут из России
15.03.2022
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область
15.03.2022
США ввели санкции в отношении руководителей российского оборонного сектора
15.03.2022
Россия ограничила вывоз из страны сахара и зерна
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022