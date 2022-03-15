Евросоюз одобрил четвёртый пакет санкций: под запретом - стальная продукция, предметы роскоши и автомобили

Евросоюз сегодня, 15 марта, ввёл в отношении России четвёртый пакет санкций из-за проведения Москвой военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт Еврокомиссии. Новые ограничения приняты с целью дальнейшего усиления экономического давления на Кремль. Утверждается, что эти меры лишат Москву «возможности финансировать вторжение в Украину».

Санкции затрагивают сразу несколько секторов экономики – оборонный, энергетический и продовольственный. В частности, вводится:

- запрет на любые сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями военно-промышленного комплекса (о каких именно предприятиях идёт речь, не уточняется);

- запрет на поставку в Россию стальных изделий;

- запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор (исключение сделано только для гражданской атомной энергетики и транспортировки ряда энергетических продуктов обратно в ЕС);

- отказ России в статусе наибольшего благоприятствования;

- санкции в отношении российской элиты, включающие в себя запрет на экспорт дорогих автомобилей, драгоценностей и других предметов роскоши

- расширения списка российских бизнесменов и чиновников, а также организаций, чьи активы будут заморожены (фамилии россиян и названия компаний пока не называются);

- запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС, что должно ещё больше ограничить доступ России к финансовым рынкам Евросоюза.

В заявлении подчёркивается, что ЕС будет продолжать «поддерживать Украину и её народ» посредством дополнительной политической, финансовой и гуманитарной поддержки. В Евросоюзе рассчитывают, что принятые сегодня меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до 3,3 млрд. евро.