Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ

Аналитики Financial Times дают печальные прогнозы для экономики Евросоюза из-за политики антироссийских санкций. Они считают, что ЕС необходимо срочно принять меры, чтобы не "запустить" инфляционные показатели. По их мнению, если процесс падения экономики в Европе не остановить, страны ждут "месяцы несчастий".

"Экономическая ситуация просто ужасная, катастрофическая. Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придётся повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи", — пишут аналитики Financial Times.

Так, в мае инфляция на территории Евросоюза составила 8,1%, тогда как ВВП вырос всего 0,3%. По мнению аналитиков, ЕС необходимо укреплять показатели и экономить, но союз только тратит и использует фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро.