Финны продолжают накачивать Украину оружием

Новый пакет финской помощи для Украины включает в себя военную технику. Соответствующее решение принял президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства, сообщает минобороны Финляндии.

Специальный корреспондент Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко взял комментарий у главного редактора Международного информационного агентства MV-Lehti Януса Путконена, который пояснил своё видение этого враждебного для России шага.

- Какое именно вооружение будет предоставлено Украине?

- Финляндия хорошо известна в мире как производитель артиллерии, и мы уже заметили, что Запад сконцентрировал свои усилия на поставках Украине тяжёлого вооружения. Тем не менее, можно предположить, что Хельсинки поставит украинцам только лёгкое вооружение и противовоздушные системы БУК. Но пока это только размышления. Очень маловероятно, что будут поставки танков, так как финны уже уничтожили всё своё вооружение советского образца.