ФСБ объяснила причины образования пробки на границе Казахстана и Челябинской области

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области объяснило причину образования автомобильной пробки на границе Казахстана и Челябинской области.

«В связи с сезонным увеличением объемов грузовых и пассажирских перевозок через государственную границу в пункте пропуска Бугристое возможно скопление транспортных средств и увеличение времени на прохождение пограничного контроля», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Граждан просят с пониманием относиться к мероприятиям по проверке документов на право пересечения границы, так как они направлены на обеспечение их безопасности граждан, а также выявление участников противоправной деятельности и находящихся в розыске лиц.

В ФСБ напомнили, для пересечения границы можно также воспользоваться пунктами пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).