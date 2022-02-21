ФСБ: украинский снаряд разрушил российский объект погранслужбы

Снаряд, запущенный с территории Украины, полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области. Инцидент произошёл сегодня, 21 февраля, в 9:50 в 150-ти километрах от российско-украинской границы недалеко от села Щербаково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», - подчеркнули в ведомстве.

В ФСБ отметили, что пострадавших нет, на месте работают сапёры.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории России со стороны Украины. Два снаряда были обнаружены на территории Тарасовского района Ростовской области. По данным СК, они упали в 300 метрах от границ станицы Митякинская, но не сдетонировали. Сегодня, 21 февраля, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить ещё одно уголовное дело - по факту гибели двух мирных жителей в Луганской народной республике при обстреле со стороны украинских военнослужащих.

Украина опровергает причастность к этим ударам. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данило заявил, что украинские военные не ведут эти обстрелы, и подобные сообщения Москвы призваны спровоцировать Киев на активные военные действия.