Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Южно-Украинскую АЭС. Об этом он сообщил в своём Twiter-аккаунте, передаёт ТАСС. По его словам, цель визита - оказание технической помощи по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины в условиях боевых действий. Поездка рассчитана на неделю.

«Я нахожусь на Южно-Украинской атомной электростанции для встречи с официальными лицами правительства Украины и персоналом, чтобы начать техническую помощь МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов страны. Жизненно важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена», - написал Гросси в соцсети.

По его словам, военный конфликт подвергает украинские АЭС и другие объекты с радиоактивными материалами беспрецедентной опасности. Эксперты МАГАТЭ доставят на ядерные объекты Украины оборудование, предназначенное для мониторинга и аварийного реагирования с целью снижения риска ядерной аварии.

Напомним, что Запорожская и Чернобыльской атомные электростанции находятся сейчас под контролем российских военных. По словам, постпреда России при ООН Виталий Небензя, они осуществляют исключительно охрану объектов. Украинский персонал продолжает работать в штатном режиме. Радиоактивный фон в районе АЭС в норме, отметил Небензя.