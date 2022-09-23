Глава Ростуризма: Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно

Россияне, не получившие повестки из военкоматов, смогут спокойно отправляться в запланированные ранее туристические поездки как по стране, так и за рубеж. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно», - пояснила Зарина Догузова в ответ на поступающие ей многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации.

Ограничений по поездкам как за рубеж, так и внутри России на федеральном уровне нет, сообщила глава ведомства.

«У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне", - написала глава Ростуризма в Telegram-канале.