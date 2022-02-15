Госдума направит президенту обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР

Госдума одобрила проект постановления об обращении к президенту России с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Голосование прошло сегодня, 15 февраля.

На рассмотрение выносилось два документа – от партий «Единая Россия» и КПРФ. Последний проект постановления был одобрен большинством голосов. Он предусматривает отправку обращения напрямую президенту России, без предварительных консультаций парламента с МИД РФ.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности.

«Киев не соблюдает минские договоренности. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке», - подчеркнул политик.

На решение Госдумы уже отреагировали в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае признания ДНР и ЛНР Россия нарушит международное право и усложнит урегулирование в рамках минских договоренностей.