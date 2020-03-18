Из-за коронавируса российским школьникам продлят каникулы

В России во всех школах страны будут объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. При этом разработаны рекомендации по организации дистанционного обучения, которые будут разосланы по всем учреждениям.

Такое решение было объявлено сегодня, 18 марта, во время совещания с регионами в режиме видео-конференц-связи министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщает пресс-служба ведомства.

На время каникул школы будут открыты и те родители, кому не с кем оставить детей, смогут приводить их на занятия, соблюдая требования Роспотребнадзора.

Уточняется, что достигнуты договоренности со всеми крупными издательствами образовательной литературы, которые сделают открытыми и бесплатными доступы к любым учебникам. Кроме того, ведущие социальные сети помогут школам с организацией трансляции уроков.