Челябинские коммунисты вручили медали ополченцам Донбасса

В Челябинске в субботу, 14-го марта, наградили ополченцев Донбасса. Медали «За оборону Донецка» защитникам Новороссии вручил первый секретарь челябинского регионального отделения политической партии «Рот Фронт» Вадим Алябьев.

В числе награжденных - известный ополченец Филипп Венедиктов, который защищал мирное население Донбасса с 2014-го по 2017-й год. Сейчас он живет в Челябинске и ведет активную общественную деятельность.

Медали были также вручены защитникам мирного населения Донбасса Евгению Щербаку, Владимиру Забегаеву, Анатолию Скобелеву, Павлу Сорокину, Владимиру Литовко, Эдуарду Гиянатулину, Руслану Очкару. Пятеро защитников Новороссии на вручении присутствовать не смогли, так как в настоящее время находятся за пределами Челябинской области.

Филипп Венедиктов поблагодарил коммунистов за всестороннюю поддержку молодых республик, помощь раненым бойцам и поддержку добровольцев в РФ.

Почетным гостем субботнего мероприятия стал известный ополченец ДНР Бенес Айо («Черный Ленин»), который рассказал о политической ситуации на своей исторической родине в Латвии. Вадим Алябьев подарил ему книгу автора стихов Сергея Целых и подписку газет «Трудовая Россия» за год.