Как по Грефу: в российских школах планируют внедрять новые формы обучения

В образовательных учреждениях России рассматривают возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ. В частности, согласно предписаниям Роспотребнадзора, это касается внеурочных занятий, использование дистанционных образовательных технологий для проведения факультативов.

Как отмечает Царьград, в школах по всей видимости будут внедряться идеи главы Сбербанка Германа Грефа, который ранее заявлял, что удаленная форма обучения закалит детей и подготовит их к новой жизни.

Издание предполагает, что образовательные учреждения будут внедрять онлайн-платформы, разработанные Сбербанком. Также существуют и альтернативные платформы “Яндекс.Учебник”, Российская электронная школа и др.