Как по Грефу: в российских школах планируют внедрять новые формы обучения
В образовательных учреждениях России рассматривают возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ. В частности, согласно предписаниям Роспотребнадзора, это касается внеурочных занятий, использование дистанционных образовательных технологий для проведения факультативов.
Как отмечает Царьград, в школах по всей видимости будут внедряться идеи главы Сбербанка Германа Грефа, который ранее заявлял, что удаленная форма обучения закалит детей и подготовит их к новой жизни.
Издание предполагает, что образовательные учреждения будут внедрять онлайн-платформы, разработанные Сбербанком. Также существуют и альтернативные платформы “Яндекс.Учебник”, Российская электронная школа и др.
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