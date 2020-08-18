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Как по Грефу: в российских школах планируют внедрять новые формы обучения

Федерация
Сегодня, 14:26
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В образовательных учреждениях России рассматривают возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ. В частности, согласно предписаниям Роспотребнадзора, это касается внеурочных занятий, использование дистанционных образовательных технологий для проведения факультативов.

Как отмечает Царьград, в школах по всей видимости будут внедряться идеи главы Сбербанка Германа Грефа, который ранее заявлял, что удаленная форма обучения закалит детей и подготовит их к новой жизни.

Издание предполагает, что образовательные учреждения будут внедрять онлайн-платформы, разработанные Сбербанком. Также существуют и альтернативные платформы “Яндекс.Учебник”, Российская электронная школа и др.

 

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Теги
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Герман Греф
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