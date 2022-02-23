Какие выплаты положены отставным военным и силовикам и их семьям от ПФР 

Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию от Пенсионного фонда, а также социальные выплаты. С 2022 года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной защиты населения.

Получателями страховой пенсии могут быть сотрудники министерства обороны, УВД, ФСБ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы наркоконтроля, таможенных органов, прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба ПФР, для получения страховой пенсии им необходимо накопить минимальный страховой стаж работы после увольнения со службы (зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы работодатель мог отчислять взносы), накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста.

В 2022 году минимальный стаж составляет 13 лет, минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов - 23,4, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин. К 2024 году требуемый стаж вырастет до 15 лет, к 2025 сумма коэффециентов поднимется до 30.

Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении указанных условий.

Сегодня 780 тысяч военных пенсионеров получают страховую пенсию по старости, назначаемую ПФР.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения ПФР, по состоянию на первое января 2022 года в Челябинской области почти 14 тысяч бывших военнослужащих являются одновременно получателями двух пенсий: пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии «силовых» ведомств, а также страховой пенсии из средств бюджета Пенсионного фонда.

С заявлением о назначении пенсии можно обратиться в клиентскую службу ПФР лично или дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Единый портал госуслуг.

В ПФР напомнили, страховая пенсия бывших военных ежегодно индексируется государством одновременно со страховыми пенсиями всех граждан. С первого января 2022 года она повышена на 8,6%.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. Среди них прежде всего ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и их семьям. ЕДВ по указанным основаниям получает больше миллиона человек.

С 2022 года Пенсионный фонд выплачивает единовременную выплату беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсацию коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодную выплату на летний оздоровительный отдых ребенка и другие (раньше эти пособия выплачивались органами социальной защиты населения). Всего эти меры поддержки получают 175 тысяч человек.