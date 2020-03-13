Коронавирус подкосит туризм - 20% фирм перестанут существовать
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Сегодня, 11:43
Распространение коронавируса по миру серьезно пошатнет туристическую отрасль в России. Из-за пандемии и потели денег могут закрыться 15-20% турфирм, пишут сегодня, 13 марта, Известия.
Как заявил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин,в настоящее время остановлены продажи путевок в Китай, Южную Корею, Иран, Италию. Дальше остановятся продажи во Францию, Испанию и Германию. Более того, нельзя отправить туристов в Израиль и Индию из-за аннуляции виз. Потери отрасли сегодня составляют 500 млн рублей.
Между тем в Госдуме уверены, что турфирмам поможет поддержка в виде дополнительных субсидий и снижения кредитных ставок.
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