Коронавирус подкосит туризм - 20% фирм перестанут существовать

Распространение коронавируса по миру серьезно пошатнет туристическую отрасль в России. Из-за пандемии и потели денег могут закрыться 15-20% турфирм, пишут сегодня, 13 марта, Известия.

Как заявил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин,в настоящее время остановлены продажи путевок в Китай, Южную Корею, Иран, Италию. Дальше остановятся продажи во Францию, Испанию и Германию. Более того, нельзя отправить туристов в Израиль и Индию из-за аннуляции виз. Потери отрасли сегодня составляют 500 млн рублей.

Между тем в Госдуме уверены, что турфирмам поможет поддержка в виде дополнительных субсидий и снижения кредитных ставок.