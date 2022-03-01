Кремль заявил, что не будет иметь отношения к будущим выборам на Украине

Кремль не имеет никакого отношения к теме возможных будущих выборов на Украине. Об этом заявил сегодня, 1 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине», - сказал пресс-секретарь российского лидера. - Кремль не может как-то участвовать в [организации] выборов на Украине, это другая страна».

Отвечая на вопрос о том, как согласуются цель денацификации Украины и слова президента России Владимира Путина о «настоящей декоммунизации», Песков подчеркнул: «В этом контексте никак не сосуществуют два этих термина».

Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.