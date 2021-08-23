Крупным российским производствам грозят новые штрафы за выбросы

В России разработана система штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов - регулируемых организаций, которые подпадут под действие нового климатического законодательства. Поправки в КоАП подготовила Минэкономразвития.

Ведомство предлагает наказывать предприятия за нарушение порядка или непредоставление отчета о выбросах парниковых газов и за искажение информации в документах. Система штрафов будет двухступенчатое с удвоением размера щтрафа за повторное нарушение.

Первое нарушение обойдется должностным лицам от 50-75 тыс. рублей, ИП - 100-250 тыс. рублей, юрлицам - 100 - 500 тыс. рублей. За повторное нарушение должностным лицам придется заплатить максимально 150 тыс. рублей, ИП - 500 тыс. рублей, юрлицам - 1 млн рублей, пишут “Ведомости”.

Напомним, что ужесточение штрафов проводится в рамках закона об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности, который подписал в прошлом месяце президент Владимир Путин.