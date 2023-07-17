Крымские эксперты: «Россия не простит атаку на Крымский мост»

Россия оставляет за собой право отвечать на террористическую атаку на Крымский мост так, как считает нужным, подчеркнули в Крыму. В эфире радио Sputnik крымские эксперты Иван Мезюхо, Владимир Джаралла и Александр Форманчук высказали свой взгляд на ситуацию.

Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо высказал мнение, что атакой на мост Киев пытался отчитаться перед западными кураторами.

На фоне неудавшегося саммита НАТО в Вильнюсе для Зеленского, на фоне провалившегося контрнаступа и истерических интервью господина Залужного Украине был необходим негативный контент с крымской тематикой для собственной пропаганды и для отчета перед своими спонсорами, – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, как после полуудавшегося террористического акта на Крымском мосту (в октябре 2022 года, – ред.), киевляне фотографировались на фоне «марки» с изображением горящего моста, а уже на следующий день они сидели в подвалах и бомбоубежищах, когда наши ВКС наносили удары по объектам военной инфраструктуры.

Политический эксперт Владимир Джаралла, в свою очередь, высказал мнение, что для Киева в целом складывается неблагоприятная ситуация.

Очевидно, что, скорее всего, не будет продлена ненужная России зерновая сделка. Кроме того, началось наше контрнаступление на фронте – это действительно самая лучшая и самая большая новость, которую только можно ожидать. Российская армия переходит к активным действиям, а это всегда путь к победе, – сказал Владимир Джаралла.

Политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук, со своей стороны, призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и подчеркнул, что атака на Крымский мост не останется безнаказанной для киевского режима.

Он подчеркнул, что движение по Крымскому мосту не парализовано, сохранено железнодорожное движение и панических настроений в Крыму нет.

Крымский мост минувшей ночью атаковали два украинских надводных беспилотника, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», – говорится в пресс-релизе.

Следователи устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.