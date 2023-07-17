17.07.2023
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
17.07.2023
Соревнования по маунтинбайку собрали в «Солнечной долине» Миасса спортсменов со всей России
17.07.2023
Крымские эксперты: «Россия не простит атаку на Крымский мост»
17.07.2023
В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников
17.07.2023
ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием
17.07.2023
Консультация юриста: депремирование работников
Крымские эксперты: «Россия не простит атаку на Крымский мост»
10.10.2022
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, расширяются масштабы паромных перевозок
09.10.2022
На Крымском мосту запущено движение автомобилей по двум полосам, движение поездов идет по графику
08.10.2022
В трех городах и двух районах Крыма объявлен высокий уровень террористической опасности
08.10.2022
Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023