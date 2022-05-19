LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»

LADA стал партнером международного ралли «Шелковый путь-2022», которое пройдет по маршруту Астрахань - Москва с 7 по 16 июля 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, 20 легковых автомобилей LADA войдут в парк обеспечения ралли «Шелковый путь». Им предстоит решать различные организаторские задачи – от технических инспекций трассы по пересеченной местности до перевозки грузов и гостей ралли.

«Автомобили семейств XRAY, Largus, Vesta, и внедорожники Niva Travel будут перевозить представителей СМИ, организаторов, судей, партнеров соревнований. Кроме того, экспозиции LADA станут частью шоу для зрителей на старте и финише гонки», - отметили в компании.

Проект международного ралли «Шелковый путь» ведет свою историю с 2009 года. Гонка проходила по территории таких стран, как Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Туркмения. В 2022 году протяженность маршрута составит четыре тысячи 380 километров, из которых 2,8 тысячи километров придется на спецучастки.