Little Big заявила клип на Евровидение

Клип на песню Uno питерской группы Little Big обнародован на официальном Ютуб-канале Евровидения. Именно с этой композицией коллектив выступит на Евровидение в этом году.

За пару часов на канале Eurovision Song Contest клип набрал несколько сот тысяч просмотров. Пользователи активно оставляют комментарии, в которых отмечают, что с первого раза песня их не “взяла”, а потом было сложно остановиться слушать.

Как рассказал в одном из интервью вокалист Илья Прусскин, музыка была написана группой на отдыхе во время спонтанного музицирования, а не сочинялась конкретно поз международный конкурс Евровидение.