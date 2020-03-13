Little Big заявила клип на Евровидение
Федерация
Сегодня, 12:45
Клип на песню Uno питерской группы Little Big обнародован на официальном Ютуб-канале Евровидения. Именно с этой композицией коллектив выступит на Евровидение в этом году.
За пару часов на канале Eurovision Song Contest клип набрал несколько сот тысяч просмотров. Пользователи активно оставляют комментарии, в которых отмечают, что с первого раза песня их не “взяла”, а потом было сложно остановиться слушать.
Как рассказал в одном из интервью вокалист Илья Прусскин, музыка была написана группой на отдыхе во время спонтанного музицирования, а не сочинялась конкретно поз международный конкурс Евровидение.
Вчера, 15:04
11.03.20 13:28
11.03.20 13:02
10.03.20 11:17
Есть мнение
Сегодня, 12:06
Новости
Сегодня, 14:04
Происшествия
Сегодня, 13:19
Происшествия
Сегодня, 12:57
Экономика
Сегодня, 12:27
Происшествия
Сегодня, 12:26
Общество
Опрос
Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?
Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:43
Федерация
Сегодня, 11:12
Федерация
Сегодня, 10:26
Федерация
Сегодня, 10:11
Федерация
Вчера, 15:04
Федерация