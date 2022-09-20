ЛНР готова к референдуму о вхождении в Россию

Народный совет Луганской народной республики единогласно проголосовал за проведение референдума о присоединении к России. О результатах пленарного заседания сообщает наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

Сегодня, 20 сентября в Луганске депутаты Народного совета ЛНР в ходе пленарного заседания приняли закон «О референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации». Это решение стало логическим продолжением инициативы о плебисците, выдвинутой накануне Общественной палатой ЛНР.



Участвовавшие в заседании 42 депутата поддержали закон единогласно.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своём телеграм-канале, что проведение таких референдумов стало бы восстановлением исторической справедливости.