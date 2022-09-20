20.09.2022
Минарет соборной мечети Миасса включен в госреестр объектов культурного наследия
20.09.2022
Госдума одобрила усиление ответственности за преступления против военной службы
20.09.2022
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
20.09.2022
На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему
20.09.2022
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%
20.09.2022
Безработных Челябинска приглашают на ярмарку вакансий
ЛНР готова к референдуму о вхождении в Россию
19.09.2022
Челябинец оштрафован за дискредитацию российской армии
19.09.2022
Магнитогорск стал участником патриотического мотопробега
19.09.2022
Дети из Донбасса посетили миасский горнолыжный курорт
16.09.2022
Раненые бойцы ЛНР: поправимся – и снова в бой!
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022