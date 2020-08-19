Медик объяснила, почему чай становится вредным для сердца и печени

Свежезаваренный чай через 15 минут превращается в настоящий яд из-за образовавшихся в напитке вредных веществ. К такому выводу пришли китайские исследователи.

Врач-диетолог Елена Соломатина объясняет такой эффект образованием пленки из-за наличия в чае продуктов эфирных масел. Содержащиеся в пленке органических соединений при контакте с воздухом окисляются. Эта реакция способствует возникновению патогенной микрофлоры. Наличие сахара в напитке ускоряет негативные процессы.

По словам медика, в результате такой чай пагубно воздействует на организм человека. Потребление простоявшего более 15 минут чая может привести к возникновению аллергии и нарушению работы кишечника. Токсины, которые разносятся кровотоком по всему организму, наносят удар печени и сердцу. Как пишет КП, эксперт отмечает, что вредное воздействие чая на человека носит долгий накопительный эффект.