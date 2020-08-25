Медобследованием россиян займется искусственный интеллект

В России предлагается передать медицинское обследование пациентов искусственному интеллекту. С таким предложением выступают Минэкономразвития и АНО “Цифровая экономика”, разрабатывающие соответствующий законопроект. Документ в ближайшее время будет отправлен в Правительство РФ на согласование.

Предполагается, что искусственный интеллект удаленно будет оценивать состояние пациентов, проводить обследование, анализировать медизображения и разбирать врачебные документы, пишут “Известия”.

В пояснительной записке говорится о том, что искусственный интеллект будет работать с массой данных пациентов, поэтому разработчикам продукта необходимо обеспечить доступ к такой информации. Существующее законодательство не обеспечивает обработку таких данных из-за отсутствия возможности получения согласия пациентов на обработку персональных данных только один раз.

Отмечается, что законопроект идет в дополнение закона о “регуляторных песочницах”, устанавливающего механизм экспериментальных правовых режимов для ускорения внедрения инновационных продуктов.