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Медобследованием россиян займется искусственный интеллект

Федерация
Сегодня, 11:57
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В России предлагается передать медицинское обследование пациентов искусственному интеллекту. С таким предложением выступают Минэкономразвития и АНО “Цифровая экономика”, разрабатывающие соответствующий законопроект. Документ в ближайшее время будет отправлен в Правительство РФ на согласование.

Предполагается, что искусственный интеллект удаленно будет оценивать состояние пациентов, проводить обследование, анализировать медизображения и разбирать врачебные документы, пишут “Известия”.

В пояснительной записке говорится о том, что искусственный интеллект будет работать с массой данных пациентов, поэтому разработчикам продукта необходимо обеспечить доступ к такой информации. Существующее законодательство не обеспечивает обработку таких данных из-за отсутствия возможности получения согласия пациентов на обработку персональных данных только один раз.

Отмечается, что законопроект идет в дополнение закона о “регуляторных песочницах”, устанавливающего механизм экспериментальных правовых режимов для ускорения внедрения инновационных продуктов.

 

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