Медобследованием россиян займется искусственный интеллект
В России предлагается передать медицинское обследование пациентов искусственному интеллекту. С таким предложением выступают Минэкономразвития и АНО “Цифровая экономика”, разрабатывающие соответствующий законопроект. Документ в ближайшее время будет отправлен в Правительство РФ на согласование.
Предполагается, что искусственный интеллект удаленно будет оценивать состояние пациентов, проводить обследование, анализировать медизображения и разбирать врачебные документы, пишут “Известия”.
В пояснительной записке говорится о том, что искусственный интеллект будет работать с массой данных пациентов, поэтому разработчикам продукта необходимо обеспечить доступ к такой информации. Существующее законодательство не обеспечивает обработку таких данных из-за отсутствия возможности получения согласия пациентов на обработку персональных данных только один раз.
Отмечается, что законопроект идет в дополнение закона о “регуляторных песочницах”, устанавливающего механизм экспериментальных правовых режимов для ускорения внедрения инновационных продуктов.
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