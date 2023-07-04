Минобороны: Пресечена попытка ударить пятью БЛА по объектам в Новой Москве и Московской области

Утром во вторник, четвертого июля 2023 года, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам на территории Новой Москвы и Московской области, заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», - сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Напомним, два беспилотника, которые были сбиты в Новой Москве, упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково.

В целях безопасности во Внуково ввели ограничения на прием/выпуск воздушных судов.

Напомним, в июне была пресечена попытка киевского режима осуществить тремя БПЛА самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. А 30 мая в террористической атаке по объектам в Москве и Подмосковье были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.