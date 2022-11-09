Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Транспорт
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
ЖКХ
На житейских перекрестках
Космос
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Транспорт
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
ЖКХ
На житейских перекрестках
Космос
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В деревне Казанцево Сосновского района (Челябинская область) дети ждут школьный автобус на остано
09.11.2022

Шатающаяся от малейшего прикосновения конструкция держится за веревочку

В Сосновском районе деревенская остановка для школьников может улететь при сильном ветре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобильные переезды на улице Гагарина в Челябинске, отремонтированные летом 2022 года, не выде
09.11.2022

Прошло всего несколько месяцев после укладки плитки, а она уже ходит ходуном

Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
08.11.2022

Под усиливающимися обстрелами волонтеры гуманитарной миссии вывозили пожилых людей

Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.11.2022

К родственникам погибших обратился генерал -лейтенант Михаил Скоков

В Челябинске память погибших на службе полицейских пришли почтить сотни их коллег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске подходит к концу ремонт «Спарты» - филиала с многолетней историей школы олимпийского
08.11.2022

Зал бокса распахнет свои двери после ремонта на следующей неделе

Челябинская «Спарта» улучшает облик
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.11.2022

Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.11.2022

Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.11.2022

Туристы из Перми оштрафованы за нарушение правил посещения «Таганая»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2022

В 2022 году 40 тысяч южноуральцев сменили поликлинику по прикреплению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2022

Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2022

Следствие по крупной аварии взяла на контроль прокуратура
Выплаты мобилизованным и их семьям
частичная мобилизация
Министерство обороны РФ
Федерация
09.11.2022 10:20

Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко разъяснил порядок выплат и размер денежного довольствия мобилизованным, сообщает Минобороны РФ.

Минимальный размер выплат, которые будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей.

По словам Микищенко, размер денежного довольствия будет зависеть от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

Размер выплат зависит от звания. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей. Офицерам заплатят больше. Например, командир взвода будет получать порядка 225 тысяч рублей, а командир батальона – около 243 тысяч.

Денежное довольствие мобилизованные будут получать на банковскую карту с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы. Денежное содержание за октябрь начнут выплачивать досрочно - с восьмого ноября. Полный размер минимальной выплаты получат мобилизованные военнослужащие, прослужившие с первого по 31 октября.

По желанию мобилизованного денежное довольствие может быть перечислено его родственникам (для этого необходимо оформить доверенность). Кроме того, военнослужащий может оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к указанному им расчётному счёту.

Денежное довольствие мобилизованного будет облагаться налогом, но не вся сумма. Микищенко напомни, что не облагается подоходным налогом социальная выплата, установленная Президентом России, в размере 158 тысяч рублей. Если мобилизованный рядовой будет получать 195 тысяч, то налог 13% будет браться только с 37 тысяч рублей.

Напомним, 19 октября президент Владимир Путин поручил установить «размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц».

Выплаты мобилизованным и их семьям
частичная мобилизация
Министерство обороны РФ
Новости сюжета: Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2022

Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2022

Выезд адвокатов к мобилизованным устроил челябинский минюст

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2022

Брюс Ганьон: Умы американской молодёжи заражаются мусором, мерзостью и чистым злом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2022

Денис Моисеев о миссии в Херсонской области: здесь чудеса творят
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод п
Экономика

ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ

08.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске за десять месяцев этого года из аварийного жилья общей площадью свыше пяти тысяч ква
Общество

Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ

08.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Народный фронт обратился к главе Челябинска Наталье Котовой с просьбой дать оцен
Общество

В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем

07.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первое испытание коммунальных служб зимним ненастьем стало одной из главных тем пабликов в минувш
Происшествия
Дороги

Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед

07.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество
Спецоперация на Украине

Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику

04.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День народного единства, который совпадает с Днем празднования Казанской иконы Божией Матери и
Общество

В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов

04.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В деревне Казанцево Сосновского района (Челябинская область) дети ждут школьный автобус на остано
09.11.2022

Шатающаяся от малейшего прикосновения конструкция держится за веревочку

В Сосновском районе деревенская остановка для школьников может улететь при сильном ветре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобильные переезды на улице Гагарина в Челябинске, отремонтированные летом 2022 года, не выде
09.11.2022

Прошло всего несколько месяцев после укладки плитки, а она уже ходит ходуном

Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
08.11.2022

Под усиливающимися обстрелами волонтеры гуманитарной миссии вывозили пожилых людей

Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.11.2022

К родственникам погибших обратился генерал -лейтенант Михаил Скоков

В Челябинске память погибших на службе полицейских пришли почтить сотни их коллег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске подходит к концу ремонт «Спарты» - филиала с многолетней историей школы олимпийского
08.11.2022

Зал бокса распахнет свои двери после ремонта на следующей неделе

Челябинская «Спарта» улучшает облик
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

09.11.2022 10:29

В Сосновском районе деревенская остановка для школьников может улететь при сильном ветре

09.11.2022 10:20

Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных

09.11.2022 09:50

Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок

09.11.2022 09:47

Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат

09.11.2022 09:20

Туристы из Перми оштрафованы за нарушение правил посещения «Таганая»

08.11.2022 21:00

Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона

08.11.2022 19:55

В Челябинске память погибших на службе полицейских пришли почтить сотни их коллег

08.11.2022 17:59

В 2022 году 40 тысяч южноуральцев сменили поликлинику по прикреплению

08.11.2022 17:38

Челябинская «Спарта» улучшает облик

08.11.2022 17:27

В среду в Челябинской области местами ожидается небольшой снег

08.11.2022 17:26

ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ

08.11.2022 17:17

Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября (18+)

08.11.2022 17:13

Следствие по крупной аварии взяла на контроль прокуратура

08.11.2022 17:05

Российский союз поставщиков металлопродукции наградил Торговый дом ММК

08.11.2022 16:30

Текслер и Котова возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

08.11.2022 16:26

Компании, поддерживающие школы, детсады, колледжи и вузы, получат право на налоговый вычет

08.11.2022 16:04

Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет

08.11.2022 15:53

Челябинский цинковый завод провел День поставщика услуг

08.11.2022 15:38

Выезд адвокатов к мобилизованным устроил челябинский минюст

08.11.2022 15:22

Челябинский медицинский университет купил студентам «читающую машину»

08.11.2022 15:11

В Челябинске в декабре состоятся спектакли театра «НитьЯ»

08.11.2022 14:55

Василий Заржецкий – о премьере: я ставлю хорошую светлую мелодраму

08.11.2022 14:35

Более тысячи южноуральцев оказались под угрозой сокращения, неполный день работают 2,5 тысячи

08.11.2022 14:05

В Ашинском районе иномарка залетела под фуру

08.11.2022 14:03

Брюс Ганьон: Умы американской молодёжи заражаются мусором, мерзостью и чистым злом

08.11.2022 14:00

Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши

08.11.2022 13:47

Магнитогорский птицеводческий комплекс выплатил миллион работнику, получившему травму

08.11.2022 13:32

За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое

08.11.2022 13:28

Челябинские студенты стали участниками научной экспедиции в Балтийском море

08.11.2022 13:14

Бастрыкин взял на контроль происшествие с челябинской девочкой из маршрутки

08.11.2022 13:05

В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка

08.11.2022 12:55

В Магнитогорске откроется отделение регионального Центра «Авангард»

08.11.2022 12:52

На «Уральской кузнице» выбрали лучшую машинистку мостового крана

08.11.2022 12:39

Надежда Дида: «Важно находить себя между строк»

08.11.2022 12:05

В Сети обсуждают появление Ольги Бузовой в компании с Ильей Мительманом в Дубае

08.11.2022 11:51

Премьера народной комедии «Омнибуса» в День народного единства

08.11.2022 11:42

В Курчатовском районе активно ведется очистка от снега внутриквартальных проездов

08.11.2022 11:34

В Пласте задержан любитель конопли

08.11.2022 11:28

Магнитогорцы отправили очередную партию гуманитарной помощи в ДНР

08.11.2022 11:18

Челябинцы боятся гололеда, а жители «Академ Риверсайда» - еще и штырей во льду

08.11.2022 10:59

Мужчина, вытолкнувший девочку из маршрутки, стал фигурантом уголовного дела

08.11.2022 10:48

Доля премиальных продаж продукции ММК в этом году выросла до 44 процентов

08.11.2022 10:33

День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

08.11.2022 10:23

Денис Моисеев о миссии в Херсонской области: здесь чудеса творят

08.11.2022 10:19

На сцене благотворительного вечера Добрые сердца выступят известные люди региона, а федеральные звезды приглашают челябинцев его посетить

08.11.2022 10:13

Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ

08.11.2022 09:43

Во вторник в Челябинской области – небольшой снег, полное лунное затмение

08.11.2022 09:07

В «Зигальге» замечены ледяные «сталактиты»

07.11.2022 17:58

Анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября (18+)

07.11.2022 17:35

Челябинские экоактивисты заявили об очередных нарушениях в городском озеленении

07.11.2022 17:33

Этношоу «Показ невест» пройдет в Челябинской области

07.11.2022 17:29

Во вторник произойдет полное лунное затмение, жители увидят «кровавую» Луну

07.11.2022 17:08

За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура

07.11.2022 16:46

Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана

07.11.2022 16:35

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

07.11.2022 16:29

В Челябинской области определились, на какие цели будут тратить бюджетные средства в 2023 году

07.11.2022 16:19

Устоит ли Узбекистан перед богатой искусительницей из США?

07.11.2022 16:03

«Киборг» с Южного Урала понравился столичному жюри

07.11.2022 15:48

Для стран СНГ Россия – надежный и проверенный временем друг

07.11.2022 15:34

Требуется помощь очевидцев ДТП

07.11.2022 15:23

Бесчеловечность: кусинец забил ломом лабрадора

07.11.2022 15:16

К концу декабря на площади Революции появятся тюлени и пингвины

07.11.2022 15:08

В Челябинской области проверят все коммерческие объекты после трагедии в Костроме

07.11.2022 14:59

Ночь не скроет: тепловизоры рыбоохраны засекли браконьеров в Челябинской области

07.11.2022 14:09

Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября

07.11.2022 13:58

Профессионального футболиста из Верхнего Уфалея «развели» на деньги

07.11.2022 13:43

В Челябинске «Синара» объявляет набор на курсы водителей современных троллейбусов

07.11.2022 13:29

В челябинской школе рассказали об уникальной бригаде поваров

07.11.2022 13:00

Кукольники из Челябинска покорили Дальний Восток

07.11.2022 12:56

Санкт-Петербург ждет челябинских дворников

07.11.2022 12:45

«Уральский диксиленд» открыл международный марафон джаза в Казани

07.11.2022 12:35

7 ноября – праздник рожденных в СССР

07.11.2022 12:22

Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть

07.11.2022 12:06

В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем

07.11.2022 11:47

В лицее Челябинска открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом

07.11.2022 11:46

Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе

07.11.2022 11:39

На Иремеле заблудилась группа туристов из Уфы

07.11.2022 11:21

Индустриальный парк ММК сможет пользоваться налоговыми льготами еще пять лет

07.11.2022 11:13

Мэрия: Не все УК добросовестно убирают снег во дворах. Жители: А кто должен посыпать уличные тротуары?

07.11.2022 11:07

Конфиденциальность гарантируется: полиции требуется помощь очевидцев ДТП с автобусом в Сосновском районе

07.11.2022 11:02

На въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС

07.11.2022 10:45

Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед

07.11.2022 10:30

ММК представит свою продукцию на престижной выставке в Москве

07.11.2022 10:23

В Увельском районе туристка из Челябинска застряла в пещере

07.11.2022 10:00

В пятницу в Челябинской области стартует горнолыжный сезон

06.11.2022 22:36

В храмах Челябинской области молятся о помощи воинам и поминают павших за Отечество

06.11.2022 22:19

Союз ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области отметил День военного разведчика в кругу друзей

06.11.2022 19:29

В понедельник в Челябинской области – небольшой снег

06.11.2022 19:08

Анонсы событий и мероприятий на седьмое ноября (18+)

06.11.2022 18:26

В Варненском районе на пожаре погибли три человека, один пострадал

06.11.2022 16:08

На трассе в Сосновском районе погиб водитель автобуса

06.11.2022 10:55

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 31.10.2022 по 05.11.2022)

05.11.2022 21:57

“ZOV Челябинск” отправил нашим заказы по списку

05.11.2022 18:19

Новые регионы России впервые отметили День народного единства в составе РФ

05.11.2022 17:36

В Челябинске на расширенном участке Худякова высаживают сосны-крупномеры

05.11.2022 13:51

Откликнись на «ZOV» - творческий конкурс «УПИ»

05.11.2022 13:14

В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек

05.11.2022 12:32

В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков

05.11.2022 11:33

Одним мифом меньше: садоводство названо прибыльным делом в Челябинской области

04.11.2022 23:08

Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику