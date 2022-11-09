Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко разъяснил порядок выплат и размер денежного довольствия мобилизованным, сообщает Минобороны РФ.

Минимальный размер выплат, которые будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей.

По словам Микищенко, размер денежного довольствия будет зависеть от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

Размер выплат зависит от звания. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей. Офицерам заплатят больше. Например, командир взвода будет получать порядка 225 тысяч рублей, а командир батальона – около 243 тысяч.

Денежное довольствие мобилизованные будут получать на банковскую карту с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы. Денежное содержание за октябрь начнут выплачивать досрочно - с восьмого ноября. Полный размер минимальной выплаты получат мобилизованные военнослужащие, прослужившие с первого по 31 октября.

По желанию мобилизованного денежное довольствие может быть перечислено его родственникам (для этого необходимо оформить доверенность). Кроме того, военнослужащий может оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к указанному им расчётному счёту.

Денежное довольствие мобилизованного будет облагаться налогом, но не вся сумма. Микищенко напомни, что не облагается подоходным налогом социальная выплата, установленная Президентом России, в размере 158 тысяч рублей. Если мобилизованный рядовой будет получать 195 тысяч, то налог 13% будет браться только с 37 тысяч рублей.

Напомним, 19 октября президент Владимир Путин поручил установить «размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц».