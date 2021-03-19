Миронов сравнил Байдена с персонажем из анекдота, а Путин пожелал ему здоровья

Ранее президент США Джо Байден в интервью СМИ назвал Президента РФ Владимира Путина «убийцей» и пригрозил, что «он заплатит за это».

«Дипломатические отношения со страной, где президент позволяет оскорблять нашего президента, нам не нужны. МИД РФ абсолютно правильно сделал, отозвав для консультаций нашего посла в США Анатолия Антонова. Очень часто в таких ситуациях следует разрыв дипломатических отношений. Я считаю, что, если господин Байден не одумается, такой шаг вполне возможен и, наверное, будет правильным», – заявил Сергей Миронов журналистам.

«Вспоминается старая детская считалочка, которая заканчивается словами «дедушка старый – ему все равно». Похоже, что господину Байдену все равно, что будет с его страной, с отношениями между Россией и США. Бог ему судья, а мы будем преследовать свои национальные интересы», – сказал лидер партии.

Сам же Владимир Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес с присущим ему юмором, напомнив, что в России существует пословица «Кто обзывается, тот сам так называется», и пожелал Байдену здоровья.