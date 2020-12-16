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Мужские бикини для депиляции: Газпром объявил резонансную закупку

Необычную закупку объявила компания “Газпром” на своей электронной торговой площадке. В лоте присутствуют мужские трусы бикини для депиляции. Количество штук одноразовых трусов составляет 100 тысяч, говорится в заявке на портале.

Организатором закупки выступает курортный комплекс “Надежда”, который располагается в Геленджике (Краснодарский край). Лот обозначен как “Поставка трусов одноразовых и прочего”. Помимо мужских бикини в перечне значатся трехслойные защитные маски голубого цвета (3 млн штук), два вида бахил, одноразовые простыни, медицинские смотровые перчатки.

Отметим, что начальная цена лота составляет 630 080 969 рублей. Ответ на запрос ждут до 18 декабря.