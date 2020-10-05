На Камчатке ищут причины экологической катастрофы

Несколько дней назад стало известно об экологической катастрофе на Камчатке. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи мертвых морских животных. Также от серферов поступили жалобы на здоровье. Власти Камчатского края называют 3 версии причин загрязнения.

Местные жители начали бить тревогу еще 3 недели назад. «После занятий на Халактырском пляже серферы заметили ухудшение зрения! Сразу несколько человек жаловались на подобный недуг, глаза стали чувствительнее к яркому свету. Чуть позже был поставлен диагноз – ожог роговицы!» - сообщает серфер Дарья Лашина в своем Инстаграме.

Пострадали и морские животные. На берег волнами вынесло мертвых нерп, морских ежей, рыб, осьминогов, крабов. Трупами усеяно все побережье Авачинского района.

Пробы воды и песка были отправлены на исследования. Никакие меры по ликвидации последствий власти Камчатского края не готовы предпринимать, пока не будут известны результаты.

TACC сообщает, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал 3 версии причин загрязнения.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно – сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это загрязнение может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», - заявил Солодов.

На официальном сайте Роскосмоса заявили, что российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова.

«Несмотря на облачность, была проведена космическая съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы», - говорится в сообщении госкорпорации.

Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды на Камчатке передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Также собственную проверку проводит прокуратура.