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На Камчатке ищут причины экологической катастрофы

Федерация
Сегодня, 16:29
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Несколько дней назад стало известно об экологической катастрофе на Камчатке. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи мертвых морских животных. Также от серферов поступили жалобы на здоровье. Власти Камчатского края называют 3 версии причин загрязнения.

Местные жители начали бить тревогу еще 3 недели назад. «После занятий на Халактырском пляже серферы заметили ухудшение зрения! Сразу несколько человек жаловались на подобный недуг, глаза стали чувствительнее к яркому свету. Чуть позже был поставлен диагноз – ожог роговицы!» - сообщает серфер Дарья Лашина в своем Инстаграме.

Пострадали и морские животные. На берег волнами вынесло мертвых нерп, морских ежей, рыб, осьминогов, крабов. Трупами усеяно все побережье Авачинского района.

Пробы воды и песка были отправлены на исследования. Никакие меры по ликвидации последствий власти Камчатского края не готовы предпринимать, пока не будут известны результаты.

TACC сообщает, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал 3 версии причин загрязнения.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно – сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это загрязнение может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», - заявил Солодов.

На официальном сайте Роскосмоса заявили, что российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова.

«Несмотря на облачность, была проведена космическая съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы», - говорится в сообщении госкорпорации.

Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды на Камчатке передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Также собственную проверку проводит прокуратура.

 

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