На Крымском мосту запущено движение автомобилей по двум полосам, движение поездов идет по графику

В воскресенье, девятого октября, была продолжена работа по организации стабильного транспортного сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем. Усилена работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах.

Напомним, около шести утра восьмого октября в результате происшествия на Крымском мосту было остановлено автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту. Судоходство в Керченском проливе из-за возгорания цистерны на мосту не останавливалось.

В 16 часов субботы, восьмого октября, было запущено автомобильное движение по Крымскому мосту (в реверсивном режиме). После проведения ремонтно-восстановительных работ возобновлено железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом по Крымскому мосту: в 18 часов 42 минуты началось движение грузовых поездов, в 22 часа 14 минут – запущен первый пассажирский поезд по мосту.

В воскресенье девятого октября. на Крымском мосту продолжались работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры второго пути. В работах участвуют сотрудники «Крымской железной дороги» и другие работники, которые трудятся в круглосуточном режиме. На объекте задействовано необходимое количество специалистов и техники.

«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику, - сообщает Минтранс. - В 19 часов также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку».

К настоящему моменту перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту. «Отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику», - сообщили в компании.

«На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения, - поделился вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. - Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее».

Как уточнили в Минтранса, дорожники восстановили барьерное ограждение на левой и правой частях моста (240 метров, четыре пролета), нанесли временную разметку. «Завершение данных работ позволило обеспечить с часов по московскому времени девятого октября двухсторонний проезд легкового транспорта по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», - сообщили в министерстве.

Специалисты продолжают обследование поврежденной части. Проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, также к работам привлечены водолазы.

Паромная переправа в Крым работает стабильно. Вышедший на линию минувшей ночью крымский паром «Керченский-2» совершил за это время три круговых рейса, доставив в общей сложности 69 автомашин и 124 пассажира.

«В 1:52 паром «Керченский 2» доставил из п. Крым в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в Крым. В 5:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров», - рассказали в Минтранс РФ.

Днем в воскресенье в морской порт Керчь прибыл второй автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий». Он будет доставлять автомобили и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива.

Пассажирским судном «Диана Тривиа» бесплатно перевезено уже 508 пассажиров, судном «Клемез» - 36 пассажиров.

«В настоящий момент ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив», - отметили в Минтранс. Пассажиры, которые прибывают на пароме из Крыма в порт Кавказ, бесплатно доставляются собственными автобусами АНО «Единая транспортная дирекция» (подведомственная Минтрансу России) до гостиниц Анапы.

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. - Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт “Кавказ”». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт “Крым» – порт «Кавказ”».

Усилена работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта. «Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК “Крымские морские порты”», - уточнил Аксенов.

По вопросам работы железнодорожного вокзала и автовокзала в Севастополе можно обратиться по телефонам:

- 8 (800) 775-54-53 (железнодорожное сообщение, Гранд сервис экспресс),

- 48-81-99 (справочная служба автовокзала «Севастополь»).