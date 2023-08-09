Нашелся покупатель на особняк в Москве, принадлежавший Челябинской области

Акционерное общество АПРИ «Флай плэнинг» (Челябинск) признано победителем аукциона по покупке элитного особняка в Тимирязевском районе Москве, в котором ранее размещалось постоянное представительство Челябинской области при правительства РФ.

Власти неоднократно пытались продать здание (первоначально - за 243,9 миллиона рублей), но желающих не находилось. В этот раз единственным участником торгов было акционерное общество АПРИ «Флай плэнинг». Итоги опубликованы на площадке «Торги России».

Трехэтажное здание площадью 765,7 квадратных метра было куплено за 83 миллиона 657 тысяч рублей.

Заказчиком торгов выступало министерство имущества Челябинской области.

Особняк расположен по адресу: Дмитровский проезд, дом 4А. Трехэтажное здание с мансардой, подвалом, четырьмя отдельными кабинетами для ведения деловых встреч и совещаний, подземным гаражом, бассейном, огороженной и охраняемой территорией.

Здание приобреталось для размещения в нем южноуральского представительства в Москве, но по своему прямому назначению здание не использовалось, так как расположено в неудобном месте - за третьим транспортным кольцом, вдали от центра. Сначала предпринимались попытки сдать пустующие площади в аренду, но желающих не нашлось. В 2014 году решено продать здание, но заявок на участие в торгах так и не поступило. Затем в 2016 году здание вновь было выставлено на торги. Особняк предлагался по низкой для столицы цене – 243,9 миллиона рублей. Но продажа не увенчалась успехом. В 2017 году цену снизили на 40 миллионов (за 202 миллиона), но это не помогло привлечь покупателей. Еще одна попытка была предпринята в сентябре 2021 года - тогда здание продавали за 127 миллиона рублей. По оценке столичных риэлторов, челябинская недвижимость не пользуется спросом, потому что продается без земельного участка, который находится в собственности Москвы.

Напомним, 25 июля 2022 года первый вице-губернатор Виктор Мамин подписал постановление об упразднении постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ. Постпредство было исключено из структуры органов исполнительной власти региона. Выполняемые им функции переданы правительству Челябинской области.

В ноябре 2022 года была предпринята еще одна попытка продажи особняка, но она вновь оказалось безуспешной.

АПРИ «Флай плэнинг» - застройщик микрорайонов «Твоя привилегия» и ЖК «Парковый премиум» в Челябинске. Компания построила первый в Челябинской области общеобразовательный IT-лицей в загородном микрорайоне «Твоя Привилегия».