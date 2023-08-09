09.08.2023
РМК: Построенный в Розе храм станет настоящим духовно-просветительским центром
09.08.2023
Мемориалы не на учете: Каслинская прокуратура взяла на контроль бесхозяйные памятники
09.08.2023
Мэрия Челябинска демонтирует автостоянку, которая стала причиной подтопления улицы и ЖК
09.08.2023
Челябинский театр современного танца откроет сезон в Санкт-Петербурге
09.08.2023
Великое освящение храма состоялось в поселке Роза
09.08.2023
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
Нашелся покупатель на особняк в Москве, принадлежавший Челябинской области
16.11.2022
Власти Челябинской области вновь пытаются продать элитный особняк в Москве
28.08.2022
Уволен врио руководителя ликвидированного постпредства Челябинской области
14.06.2022
Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти
16.05.2022
Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023