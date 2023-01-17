Под Челябинском открылся IT-лицей «Привилегия» с системой биометрического контроля на входе

Первый в Челябинской области общеобразовательный IT-лицей торжественно открыли в загородном микрорайоне «Твоя Привилегия» (поселок Западный, Сосновский район, пригород Челябинска). Церемония состоялась в день 89-летия региона, 17 января. Для безопасности учащихся на входе в современный лицей установлен контрольно-пропускной пункт с системой биометрического контроля.

Школа - одноэтажная общей площадью более 9,3 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрено два независимых крыла – для начальной школы и средней школы, которые не пересекаются между собой. За каждым классом начальной школы закреплен свой кабинет с отдельным выходом. Для детей предусмотрены индивидуальные шкафчики, которые находятся прямо в классе. Мебель трансформируется, легко передвигается, меняет размеры и учитывает разные форматы обучения, отметили в администрации Сосновского района.

В помещениях для 5-11 классов есть все условия для изучения обязательных дисциплин. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы, как настоящие лаборатории.

В общее пространство входят актовый зал, спортивные залы, медицинский блок и кабинеты административных работников.

Учебное заведение будет работать как школа полного дня. Кабинеты могут трансформироваться в зоны коворкинга и нетворкинга. Для дополнительного обучения предусмотрены программы по робототехнике, архитектурному моделированию, хореографии, вокалу, занятия визуальными искусствами, спортивные секции и другое.

Лицей ориентирован на освоение цифровых профессий. В старших классах будут реализованы учебные профили IТ-инженерия, IТ-лингвистика, IТ-медицина, пояснили в пресс-службе минобрнауки региона. Лицензия на образовательную деятельность получена 10 января 2023 года.

Школа рассчитана на 1100 учащихся и ориентирована на освоение цифровых профессий. На начало января за парты ИТ-лицея «Привилегия» сядут 700 школьников, в том числе 415 учеников начальных классах. В новый лицей уже записались 480 детей из микрорайона «Твоя Привилегия», 78 ребята из микрорайонов «Белый хутор», 55 детей из микрорайона «Вишнёвая горка», а также юные жители других посёлков Кременкульского сельского поселения, уточнили в администрации Сосновского района.

В администрации Сосновского района пояснили, что здание лицея построено и оборудовано ООО АПРИ «Флай Плэнинг». Строительство началось в апреле 2021 года и завершено в ноябре 2022 года. Администрация Сосновского района выкупила здание у специализированного застройщика за 1,18 миллиарда рублей, почти вся сумма - это средства инфраструктурных облигаций.

Напомним, накануне жители обратились к губернатору с жалобой на отсутствие безопасного подхода к учебному заведению, плохое освещение пришкольной территории. «Все вопросы по благоустройству территории школы будут завершены в ближайшее время», - заверил губернатор, принявший участие в церемонии открытия.

Жители также переживали, как будут добираться в школу дети из соседних микрорайонов. «Нужна нормальная безопасная пешеходная дорога от Белого хутора (микрорайон в Сосновском районе – прим) до лицея. Ни светофоров, ни тротуаров, ни освещения. Дети доходят до Магнита и вообще по лесу фактически идут», - написала в группе микрорайона «Твоя Привилегия» Галина Серая.

Глава региона заверил, что будет организован подвоз детей. «Желающих учиться здесь очень много. Дал поручение организовать постоянную доставку детей из соседних микрорайонов — такая необходимость, знаю, есть», - написал на своей странице в соцсети губернатор, правда, не указал точных сроков, когда будет запущен школьный автобус.

Кроме того, Алексей Текслер предложил установить новую практику - каждый год в день рождения области сдавать важные для жителей объекты. Жизнь покажет, станет ли это региональной традицией.