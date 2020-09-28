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ОНФ требует, чтобы Котова взялась за недобросовестного подрядчика

Федерация
Сегодня, 10:49
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Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали ситуацию с заброшенным благоустройством рядом с остановкой «Свинокомплекс», на которое массово жаловались горожане.

Речь идет про благоустройство по Новоградскому проспекту и массу не доделанных или откровенно халтурно исполненных переездов через трамвайные пути.

Подрядчик, который устроил на месте остановки самый настоящий «свинокомплекс» - ООО «Мегастрой». И бросать работу на полпути, судя по результатам анализа ОНФ - его фирменный стиль. Практически все его объекты не завершены и находятся в брошенном состоянии, а качество сделанного вызывает у экспертов ОНФ большие вопросы.

ОНФ обращается к главе города Наталья Котовой с предложением провести проверку качества исполнения контрактов и сроков выполнения работ ООО «Мегастрой» на территории Челябинска.

 

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Теги
ОНФ
Наталья Котова
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