Остались без поддержки из-за бугра: прозападные пропагандисты и провокаторы массово бегут из России

После начала специальной военной операции России по денацификации Украины началась массовая миграция идеологов протестной активности.

Об этом пишет телеграм-канал «Медный рупор», отмечая, что опасения данных граждан ясны: в связи с отсутствием финансовой, юридической и моральной поддержки со стороны Запада они могут реально оказаться за решеткой в связи с откровенной антироссийской деятельностью, которая всегда была вне закона (и провокаторы это отлично понимают).

Как отмечают в «Медном рупоре», привлекать народные массы для участия в протестах без денег невозможно: людям нужно платить за непосредственное присутствие, за фото- и видеосъемку, дальнейшее изготовление качественной медийной продукции, рекламу в СМИ и социальных сетях, работу юристов и прочее.

«Медный рупор» подчеркивает, что «фабрика протестов» - это огромная машина, имеющая свою иерархию, структуру, подразделения и источники финансирования. Свой хлеб она получает за конечный продукт – «картинку кровавого режима», которую можно получить только за незаконные действия, провоцируя правоохранительный блок на применение силы.

«Почему раньше антиправительственные протесты носили более масштабный характер, чем сейчас, хотя, казалось бы, сейчас самое время качнуть лодку с максимальной силой? Ответ прост - у истинных организаторов, находящихся за рубежом (бенефициары протестов и «цветных революций» никогда не находятся в целевой стране), пропали «рупоры пропаганды» и способы координации протестных движений. Личности, относящиеся к «лидерам общественного мнения» в оппозиционной среде, резко воспользовались своим вторым гражданством и убыли из страны. Основные инструменты пропаганды поэтапно отключаются в России, россияне уходят из проамериканских и прозападных социальных сетей, годами финансируемых центрами по подготовке информационных атак по российских граждан, в иные средства коммуникации. Наибольшую популярность набирает мессенджер Telegram, четко обозначивший свою аполитичность», - пишет «Медный рупор».

По мнению канала, текущая ситуация дает абсолютно понятное объяснение популяризации в России согласованных акций и митингов, прошедших по территории всей страны в поддержку специальной военной операции на Украине, - освободилась площадка для волеизъявления. Термин «митинг» начинает ассоциироваться с его истинным значением, не имеющим негативного оттенка.

«Россияне начали понимать истинные цели лозунгов «Путина в отставку», «Нет войне» и прочим «кричалкам» оппозиционеров - создание условий для проведения «цветных революций». А как мы помним, «цветная революция» - предпоследний этап деятельности НАТО и США по завоевыванию мирового рынка», - отмечает «Медный рупор».