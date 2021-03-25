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Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам

В Челябинской области партийные лидеры, общественники и профсоюзы оказались неспособными противостоять вызовам провокаторов, организующих людей на уличные протесты. Заместители директоров школ по безопасности также не смогли удержать часть детей от участия в массовых акциях.

Такое мнение высказал врио начальника ГУ МВД по региону Сергей Богдановский на заседании Законодательного собрания в ходе отчета о работе полицейского главка в 2020 году.

«Декоративно-формальный характер ряда областных лидеров партий, общественного фронта, профсоюзов и политической элиты области показал неспособность противопоставить свою позицию вызовам провокаторов, которые вывели людей на улицы», - заявил Богдановский.

По его мнению, необходимо пересмотреть взаимодействие с органами исполнительной власти, муниципальными органами, депутатским корпусом. Нужна «профилактика противоправной деятельности лиц, так называемых псевдоэкологов, которые благими намерениями прикрывают свою ярко выраженную надуманную протестную активность». «Лидеров таких групп необходимо приглашать для обсуждения проблемных вопросов на площадки Общественной палаты области, координационного экологического совета, Законодательного собрания, глав муниципалитетов, уводя их с улиц и общественных мест», - отмечает Сергей Богдановский.

Руководитель регионального полицейского главка отметил, что ГУ МВД совместно с правительством области продолжает работу по введению в штат школ должности заместителей директоров по вопросам безопасности. «Реализация таких мер подтверждает свою эффективность. Число преступлений, совершенных учащимися, снизилось на 13,4%», - констатировал Сергей Богдановский.

Кроме того, осуществление комплексного подхода к противодействию преступности несовершеннолетних способствовало сокращению на 4,6% преступных деяний, совершенных несовершеннолетними и на 5,7% - числа подростков-противонарушителей.

Несмотря на достигнутые успехи, выявлены и ряд недостатков в профилактической работе. Так, проведенный мониторинг эффективности работы показал, что заместители директоров по безопасности в школах «не знают места проведения досуга несовершеннолетних, их интересы, намерения и способности адаптации в социуме, взаимоотношения с родителями, педагогами и между собой».

«Недостатки профилактической работы среди несовершеннолетних по соблюдению законов, норм морали и нравственности проявляются и в этом году, - отметил Богдановский. - Подтверждение тому - прошедшие в январе несогласованные акции, для участия в которых сторонниками несистемной оппозиции удалось привлечь к митинговой активности значительное количество несовершеннолетних».

Руководитель полицейского главка призвал консолидировать усилия не только всех субъектов профилактики в образовательных учреждениях, но и иных заинтересованных органов и организаций.

Напомним, в январе в Челябинске состоялись две несанкционированные акции протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального (в первом приняли участие порядка двух тысяч человек во втором – чуть меньше). Часть участников было задержано. По факту воспрепятствования движению транспорта участниками акции было возбуждено уголовное дело.