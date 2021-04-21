Челябинцы вышли на несанкционированную акцию за Навального

Сегодня, 21 апреля, челябинцы устроили несанкционированное шествие по центру Челябинска в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Есть первые задержанные.

Первоначальным местом сбора участников незаконной акции стала Аллея Славы возле правительства Челябинской области. В основном участниками шествия за Навального были подростки. Среди них царила какая-то растерянность, потому что мало кто из них понимал, что делать и куда идти. Через полчаса сумбурного хождения в толпе появились агитаторы. Они начали управлять толпой и подсказывать лозунги, которые нужно было скандировать: «Свободу Навальному», «Путин вор», «Смена власти», «Мы никого не боимся».

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Cтоит отметить, что к правительству области были стянуты рекордные силы силовиков. Такого представителей правоохранительных органов не было на предыдущих акциях. Машины спецслужб стояли вдоль улицы Цвиллинга и возле самого правительства.

«Мы выходим не только за Навального. Дело в том, что люди не могут найти контакта с властью. Лужи, пыль, мусор. Навальный далеко, а наши чиновники рядом, но они нас не слышат», - сказала активистка Валентина Волкова.

Кстати, многим участникам несанкционированной акции мероприятие показалось очень веселым. Они радостно делали селфи на фоне сотрудников ОМОНа. Когда еще выдастся такой случай. Подростки не понимали, зачем они сюда пришли.

«Мне заплатили 1000 рублей. Сказали приходи, потуси и все», - рассказал студент Сергей.

С Аллеи Славы митингующие выдвинулись в сторону театра оперы и балета. По пути к площади Ярославского они также скандировали лозунги в поддержку Навального и требовали отставки власти. Проезжающие автомобилисты поддерживали гудками участников несанкционированной акции.

Мирной акция перестала быть уже возле театра оперы и балета. Несколько активных участников акции забрались на памятник Михаилу Глинке с плакатами. Силовики молодых людей быстро задержали.

Напомним, что сегодня во многих городах России прошли несанкционированные протестные акции в поддержку Алексея Навального. В ряде российских городов мероприятия уже завершены. По предварительной информации в 47 городах уже были задержаны 285 человек.

Участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей. Организаторы и вовсе могут сесть за решетку на пять лет.