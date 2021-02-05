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В Челябинске пришли с обыском к участнице несогласованной акции

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В Челябинске пришли с обыском к участнице несогласованной акции

В пятницу утром, пятого февраля, полиция пришла с обыском к Виктории Новиковой, которая принимала участие в несогласованной акции в Челябинске.

Об этом на своей странице Facebook написал правозащитник Василий Московец.

Полиция нагрянула к челябинке в семь часов утра. Предварительно, обыски прошли в рамках уголовного дела о воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Речь идет о выходе активистов на проезжую часть во время несогласованной акции в Челябинске.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

Напомним, третьего февраля Центральный райсуд Челябинска отправил в спецприемник дочь бывшего министра культуры Владимира Макарова и активистку штаба Навального Марию на восемь суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Всего Центральный суд рассмотрел 17 дел об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций протеста 23 и 31 января этого года.

Фото: телеграм-канал "Я выхожу Челябинск"