Отражена еще одна атака беспилотников на объекты Московской области

В воскресенье, пятого августа, около полудня пресечена новая попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Московской области, сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», - сообщили в ведомстве.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен», - сообщил мэр

БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района, уточнили в минобороны.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

После инцидента в аэропорту Внуково в Москве вводились временные ограничения на прилет и вылет. С 11 часов 55 минут ограничения были сняты. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме

Напомним, первого августа пресечена новая атака украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье. Два БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса Москва-Сити, частично повредив одну из башен.

30 июля один украинский БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, два беспилотника подавлены над Москвой. Они, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен

Ночью 28 июля была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника по объектам в Москве. БПЛА был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет.

Утром 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Обломки одного БПЛА попали в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, обломки второго обнаружили на Комсомольском проспекте у дома № 17. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших и серьезных разрушений не было.

Четвертого июля пять украинских беспилотников атаковали объекты в Москве и Подмосковье. Все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.

В июне была пресечена попытка киевского режима осуществить тремя БПЛА самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области.

А 30 мая в террористической атаке по объектам в Москве и Подмосковье были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.