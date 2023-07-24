Рано утром 24 июля два украинских беспилотника вновь пытались атаковать Москву

Ранним утром в понедельник, 24 июля, пресечена новая попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы.

В Минобороны РФ заявили, что «утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы».

Средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые потерпели крушение.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Обломки одного БПЛА попали в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, обломки второго обнаружили на Комсомольском проспекте у дома № 17. «Серьёзных разрушений и пострадавших нет». – отмечает Собянин.

Все оперативные службы работают на месте.

В настоящий момент в столице перекрыто движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту в сторону Московской области и по проспекту Лихачева.

Напомним, четвертого июля пять украинских беспилотников атаковали объекты в Москве и Подмосковье. Все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.

В июне была пресечена попытка киевского режима осуществить тремя БПЛА самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. А 30 мая в террористической атаке по объектам в Москве и Подмосковье были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.