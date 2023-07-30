При атаке БПЛА частично повреждены фасады зданий «Москва-Сити»

Утро в воскресенье, 30 июля, пресечена новая попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Москвы, частично повреждены фасады зданий «Москва-Сити».

В Минобороны РФ заявили, что «утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве».

Один украинский БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, два беспилотника подавлены над Москвой. Он,и потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити, отметили в ведомстве.

«Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет.

В связи с ЧП временно закрывали аэропорт Внуково в Москве (в настоящий момент он работает в штатном режиме) и запрещали полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья.

Кроме того, ночью Украина попыталась атаковать объекты Крыма 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Из них 16 беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - уточнили в минобороны.

Напомним, ночью 28 июля была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника по объектам в Москве. БПЛА был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет.

Утром 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Обломки одного БПЛА попали в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, обломки второго обнаружили на Комсомольском проспекте у дома № 17. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших и серьезных разрушений не было.

Четвертого июля пять украинских беспилотников атаковали объекты в Москве и Подмосковье. Все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.

В июне была пресечена попытка киевского режима осуществить тремя БПЛА самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области.

А 30 мая в террористической атаке по объектам в Москве и Подмосковье были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.