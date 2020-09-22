Пенсионерам рассказали об опасности хранения денег на карте

В России пенсионер может перестать получать пенсию, если в течение полугода не будет снимать ее с банковской карты. Столь неожиданное заявление сделал руководитель аналитических исследований “Высшей школы управления финансами” Михаил Каган агентству “Прайм”.

Эксперт со ссылкой на закон пояснил, что так государство защищается от лишних трат и иных обстоятельств. Например, пенсионер мог умереть, о чем вовремя не поступило сообщение в пенсионный фонд, либо сменить страну постоянного места жительства.

Для того, чтобы деньги вновь стали поступать на карточку, нужно будет “разблокировать” счет. Необходимо будет обратиться в свое отделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и документами. При этом срок рассмотрения заявления составит около пяти рабочих дней.