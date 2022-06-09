Пленный из ВСУ: На нас просто забили

Военнопленный из ВСУ Константин Немировский рассказал о причинах, побудивших его сдаться в плен.

Сам он родом из Винницы, в армию был призван первого марта в городе Львове, став рядовым в 80-ой десантно-штурмовой бригаде.

По его словам, первого мая он и его сослуживцы прибыли в Славянск, были недели две в резерве, окапывались в лесопосадках, ожидали какого-то прорыва, должны были прикрывать своих.

«Потом нас перебросили под Попасную. Заняли позиции, окопались, вели обстрелы. У нас в руках были автоматы и РТГ, артиллерия работала где-то сзади нас. Нас должны были поменять, но в итоге просто про нас забыли, - рассказывает 26-летний солдат, - Почему сдались в плен? Да у нас не оставалось других вариантов: либо погибнуть, либо сдаться. Я не жалею о своем решении, я сохранил себе жизнь».