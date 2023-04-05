По приказу США эстонцы пытаются тихой сапой пролезть в Арктику

Коллективный Запад не оставляет попыток «отменить» Россию во всех сферах жизни. Удивительно, но после 24 февраля 2022 года на полном серьёзе лидеры западных стран принялись говорить о том, что осваивать Арктику они теперь станут без оглядки на Российскую Федерацию.

Однако достаточно даже бегло взглянуть на географическую карту, чтобы понять: при решении любых «северных вопросов» Москву игнорировать невозможно. России принадлежит около девяти миллионов квадратных километров арктической зоны – это треть всей Арктики. С запада эту территорию охраняют сразу два российских военно-морских флота (Северный и Балтийский), с востока – Тихоокеанский. Все они обладают ядерным оружием.

В последнее время Соединённые Штаты прилагают титанические усилия, чтобы ослабить роль РФ в северном регионе. Причина очевидна: Америка давно положила глаз на перспективный и самый короткий Северный морской путь из Азии в Европу, который проходит преимущественно вдоль российских берегов. О гигантских запасах полезных ископаемых, сосредоточенных на шельфе, и говорить нечего. Только вот как выбить стул из-под России?

Возможно, звучит странно, но в качестве орудия борьбы с государством-гигантом была выбрана крошечная (и далеко не приполярная) Эстония, которая в 2020 году неожиданно заявила о своих претензиях на «научные исследования» в Арктике. Арктические амбиции Эстонии материализовались в виде заявки для вступления в Арктический совет в качестве четырнадцатой страны-наблюдателя. Но Россия, председательствующая сейчас в данной организации, не видит смысла в расширении состава наблюдателей за счёт страны, флот которой состоит из восьми не очень новых катеров. Для Москвы очевидно: перед Эстонией её заокеанским «патроном» поставлена политическая задача «размыть» состав участников Арктического совета, лишить РФ определённой доли голосов при решении важных вопросов. К тому же Таллин способен справиться с ролью рупора, через который можно постоянно кричать о «российском единоличном хозяйствовании в Арктике». Именно поэтому Россия блокирует заявку Таллина.

Нельзя сказать, что Эстония смирилась. Пользуясь своим соседством с Россией, она пустила в ход такое оружие, как неправительственные организации. Расчёт прост: приглашая к себе российских оппозиционеров всех мастей, Таллин навязывает им собственную повестку, а те, вернувшись домой, транслируют её на внутрироссийскую аудиторию, подготавливают почву для нужных Западу решений. Нередко на подобных встречах речь заходила об Арктике и «жадности» Кремля в данном вопросе.

Наиболее активную роль в обработке «лидеров общественного мнения» отводилась «Фонду открытой Эстонии»*, созданному на деньги неувядающего миллиардера-русофоба Сороса. Получая от спонсора порядка 2,8 миллионов евро в год, фонд мог себе позволить чуть ли не еженедельно собирать под своей крышей российских оппозиционеров и ненавязчиво объяснять им «политику партии».

С лета прошлого года делать это стало сложнее – Минюст РФ признал эстонский фонд «нежелательной» организацией, подрывающей основы конституционного строя страны. За контакты с ней россиянам теперь может грозить уголовная ответственность. Правда, это не означает, что «Фонд открытой Эстонии»* умерил свои амбиции. Скорее всего, получив отпор в России, он теперь сосредоточится на «окучивании» остальных членов Арктического совета - Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции (США по понятным причинам выносим за скобки). И тут перед эстонцами загорается зелёный свет, ведь в мае 2023 года председательство в Арктическом совете переходит к Осло.

Вот только нужен ли в уважаемой и солидной организации такой новый участник, единственная роль которого – слепое лоббирование заокеанских интересов и озвучивание чужой позиции?

* – признана нежелательной организацией на территории РФ