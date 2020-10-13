По распоряжению Путина в структуре Совбеза появится комиссия по защите от новых инфекций

В России борьба с новыми биологическими угрозами выходит на новый уровень. При Совбезе РФ будет создана межведомственная комиссия по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина был опубликован на портале правовой информации.

В тексте документа прописано, что возглавит работу новой межведомственной комиссии заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Функционал Комиссии по созданию системы защиты от новых инфекций будет состоять из оценки внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, а также изучение механизмов возникновения новых болезней. Кроме того, структура будет осуществлять мониторинг распространения заболеваний, проводить анализ и оценку коллективного населения России по результатам научных исследований.

Еще одной функцией станет выработка рекомендаций по улучшению мер и оценка уровня защиты россиян, пишут РИА “Новости”.