Погибшие на фронте бойцы ЧВК «Вагнер» заслуживают захоронения с воинскими почестями – Миронов

О случаях отказов чиновников хоронить с почестями бойцов ЧВК «Вагнер» в Свердловской области и Ямало-Ненецком округе заявил с возмущением председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. В ходе пресс-подхода в Государственной Думе он призвал региональных чиновников не препятствовать и воздать должное уважение героям СВО.

"Последние новости об отказе хоронить героев с почестями пришли из Ямало-Ненецкого автономного округа и Свердловской области. Это бессовестные решения, потому что нельзя судить о том, что человек делал в прошлом. Ведь человек погиб с оружием в руках, защищая нашу Родину!" – заявил Сергей Миронов.

«Моя позиция по данному вопросу проста: если чиновники не признают бойцов ЧВК «Вагнер» героями, а относятся к ним как к людям второго сорта, пускай отправляются воевать сами либо отправляют на фронт своих детей!» – заявил Сергей Миронов.

«Люди, которые воюют за будущее России и всего человечества, – самые настоящие герои. Они заслуживают воинских почестей, а то, что делают чиновники на местах, – это подлость и бесстыдство», – заключил председатель партии «Справедливая Россия – За правду».