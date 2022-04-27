Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей

Сегодня, 27 апреля, стало известно уже точно, что Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с их отказом платить рублями.

«Болгарские газовые хранилища способны обеспечить внутренних потребителей после отмены российских поставок», — заявил министр энергетики Болгарии Александар Николов и тут же оговорился, что имеющихся объёмов хватит «только на один месяц».

Польша же, в который раз подыгрывая западному сообществу, активно поставляет вооружение и амуницию Украине, уничтожает памятники советским воинам, а также ввела санкции в отношения энергетического сектора России.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что польская сторона ввела новые санкции против России и Белоруссии. В санкционный список попали компании «Газпром», «НОВАТЭК» и «Акрона». Отмечается, что всего в польский санкционный список внесены 35 фирм и 15 физических лиц из России и Белоруссии, уточняет РИА Новости.

Если разобраться, то Польша в первую очередь вредит своим гражданам, выбирая антироссийскую риторику. Стоимость фьючерсов на газ в Европе уже превысила уровень в $1300 за тыс. куб. м., цены растут на фоне отключения газа.

Было бы справедливо, если бы на правительственном уровне в РФ решили после такого недружественного поведения Польши прекратить поставки газа в ее адрес не только из-за ее отказа платить рублями, ведь вполне можно было объявить санкции за фальсификацию истории, уничтожение советских памятников и до тех пор, пока Польша не прекратит поставки оружия на Украину.

Напомним, как Польша, так и Болгария являются транзитными государствами, в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки газа будут сокращены на этот объем.