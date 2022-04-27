27.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
27.04.2022
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
27.04.2022
Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США
27.04.2022
В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители
27.04.2022
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
27.04.2022
Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
27.04.2022
10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях
27.04.2022
«Газпром» сообщил о приостановке поставок газа «Булгаргазу» и польской PGNiG
27.04.2022
Вслед за Польшей без российского газа может остаться и Болгария
27.04.2022
Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022