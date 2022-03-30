Польша представила самый радикальный план ухода от российских энергоносителей

Польша намерена отказаться от российских энергоносителей до конца 2022 года. Полное эмбарго на импорт российского угля страна введёт уже в апреле, самое позднее - в мае. Об этом сегодня, 30 марта, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план по отказу от российских углеводородов - российской нефти, российского газа и российского угля. Этот план необходим для восстановления Европы», - сообщил председатель польского правительства.

Матеуш Моравецкий также отметил, что Польша уже значительно сократила свою зависимость от российской нефти, а в мае начнёт сокращать импорт газа. Премьер-министр призвал другие европейские страны последовать примеру Варшавы.

«Мы призываем к этому всех - и Германию, и другие страны Западной Европы, которые продолжают получать эти ресурсы из России», - добавил он.

Кроме того, Моравецкий призвал Еврокомиссию установить налог на российские углеводороды. «Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке», - заявил премьер-министр.