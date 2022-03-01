Попавший под санкции совладелец Шереметьево покинул свой пост

Александр Пономаренко после включения в санкционный список ЕС отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Санкции в отношении Пономаренко в Евросоюзе объяснили тем, что бизнесмен якобы финансировал строительство «дворцового комплекса под Геленджиком». Об этом сообщается в решении от ЕС от 28 февраля 2022 года на сайте организации. Также в Евросоюзе добавили, что предприниматель активно поддерживал руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины».

«28 февраля текущего года меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с С.В. Аксёновым (глава республики Крым – прим. авт.) и никогда с ним не встречался», - говорится в заявлении Пономаренко.

По словам бывшего руководителя Шереметьево, решение о сложении с себя полномочий он принял «в силу сложившихся обстоятельств». Пономаренко выразил надежду на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами.

Напомним, что председатель совета директоров Шереметьево оказался в санкционном списке ЕС, куда вошли 26 российских чиновников, журналистов и бизнесменов, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин и телеведущая Ольга Скабеева.