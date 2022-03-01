Под санкции Евросоюза попали еще 26 российских чиновников и бизнесменов

Евросоюз включил в санкционный список ещё 26 российских чиновников и бизнесменов.

В перечень попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя Ирек Файзулин, министр транспорта Виталий Савельев, первый вице-спикер Совета Федерации и председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС, передаёт РИА «Новости».

Под санкциями оказались и представители бизнеса: глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, основатель USM Holdings Алишер Усманов, совладельцы «Альфа-Групп» Петр Авен и Михаил Фридман, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, глава «Северстали» Алексей Мордашев, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

Среди них также - основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман, телеведущие Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян и виолончелист Сергей Ролдугин. Также под персональные санкции попали Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Заморозка зарубежных счетов и запрет на въезд в ЕС вводятся и в отношении журналистов и представителей сферы культуры. В чёрном списке - Ольга Скабеева, Модест Колеров, Роман Бабаян, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов, а также режиссёр Тигран Кеосаян, виолончелист Сергей Ролдугин и писатель Захар Прилепин.

Кроме того, Евросоюз ввёл ограничения против страховой компании «СОГАЗ», которая, как указано в документе, страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань, а также перестраховала строительство самого моста. В отношении 49 российских компаний и государственных структур утверждены экспортные ограничения. Они затронут ФСБ, ГРУ, СВР, КБ «Сухой», МиГ, «Ростех» и МФТИ.

Напомним, о новых санкциях против России западные страны объявили после начала спецоперации на Украине. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток – 2».

Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям - поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.

В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.