После победы российских киберспортсменов общественники выступили за созидательные онлайн-игры

В России появилась инициатива в поддержку компьютерных игр. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложено приступить к популяризации и продвижению онлайн-игр, направленных на созидание.

По словам инициатора обращения, первого заместителя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, компьютерные в последние годы оказывают большое влияние на реальную жизнь. Более того, большинство детей не переносят на реальную жизнь виртуальные события. У детей-игроков не происходит размытие границ, а российские киберспортсмены занимают призовые места в международных состязаниях.

Однако общественник указывает, что насилие и жестокость в играх негативно влияют на детей. Поэтому профильному министерству необходимо разработать стратегию по поддержке и продвижению созидательных компьютерных игр, передают слова Владимира Петрова “Известия”.

Напомним, что в октябре команда СНГ, в которой были участники из России и Украины, обыграли соперников из Китая в гранд-финале международных соревнований The International 10 по игре Dota 2.