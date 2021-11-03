Пострадавший от ковида бизнес может подать заявку на «антикризисный» грант

Субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), занятые в наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19 отраслях, могут однократно получить гранты. Заявки принимаются по 15 декабря 2021 года.

Как сообщает ФНС России, для получения господдержки предприниматель должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО. Основной вид экономической деятельности, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на эту дату, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к Постановлению 1513.

Также предприниматель не должен находиться в процессе ликвидации, в его отношении не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. По состоянию на первое июля 2021 года у него отсутствует задолженность свыше трех тысяч рублей с учетом имеющейся переплаты.

Для юридических лиц и СОНКО размер субсидии составит один МРОТ (12 тысяч 792 рублей), умноженный на количество работников в июне 2021 года. Для индивидуальных предпринимателей алгоритм тот же, но к числу работников добавляется сам ИП. Если ИП не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 тысяч 792 рубля.

Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. С помощью специальных сервисов на сайте ФНС России можно самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, а также сформировать и направить заявление.

Оно может быть подано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге по почте.