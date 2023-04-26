26.04.2023
В Златоусте на благо российских бойцов трудится пылесос с голосом Зеленского
26.04.2023
«Пятёрочка» приглашает южноуральцев открыть новый дачный сезон
26.04.2023
Эстафета и велогонка в Челябинске повлияют на движение городского транспорта
26.04.2023
Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
26.04.2023
Депортированные из Челябинской области мигранты смогут вернуться в Россию только через пять лет
26.04.2023
Студенты института искусств имени Чайковского защитили экзамен по классическому танцу
Повышение МРОТ с 2024 года увеличит зарплаты 4,8 миллиона россиян
21.02.2023
МРОТ дополнительно проиндексируют на 10% с первого января 2024 года
19.12.2022
В 2023 году МРОТ в России вырастет до 16 тысяч 242 рублей
08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
26.05.2022
С первого июня на 10% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023