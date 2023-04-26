Повышение МРОТ с 2024 года увеличит зарплаты 4,8 миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с января 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 миллиона российских граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан».

Глава кабмина отметил, что правительство последовательно, темпами выше инфляции, повышает минимальный размер оплаты труда. Так, с начала 2023 года этот показатель вырос до 16 тысяч 242 рублей. «Более того, с первого января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его ещё раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 миллиона наших граждан», - добавил председатель правительства и напомнил слова президента, что «среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами».

Премьер-министр отметил, что правительство, продолжая поддерживать доходы граждан, по поручению главы государства за неполный год уже дважды проиндексировало прожиточный минимум – с первого июня 2022 года и с начала января 2023 года. В результате он вырос более чем на 13,5%. Тем самым удалось сохранить доходы 15 миллионов человек.

Правительство помогает регионам приводить зарплату работников бюджетной сферы в соответствие с майскими указами президента РФ Владимира Путина. «Такую работу мы продолжим и в текущем году, чтобы в полном объёме выполнить решения главы государства, которые предусмотрены в его указах», - заверил премьер-министр.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2022 году МРОТ повышали дважды: с первого января 2022 года МРОТ на 8,6% (до 13 тысяч 890 рублей), с первого июля – на 10% (до 15 тысяч 279 рублей). В целом за 2022 год МРОТ вырос на две тысячи 352 рубля.

С первого января 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3% и в настоящий момент составляет 16 тысяч 242 рубля.

Президент Владимир Путин предложил с первого января 2024 года в добавок к запланированному повышению провести дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда на 10%. Таким образом, он вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля.