МРОТ дополнительно проиндексируют на 10% с первого января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России дополнительно проиндексируют с первого января 2024 года.

Об этом сообщил президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

Глава государства напомнил, в 2022 году МРОТ повышали дважды: с первого января 2022 года МРОТ на 8,6% (до 13 тысяч 890 рублей), с первого июля – на 10% (до 15 тысяч 279 рублей). В целом за 2022 год МРОТ вырос на две тысячи 352 рубля.

С первого января 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3% и составляет 16 тысяч 242 рубля.

Президент предложил с первого января 2024 года в добавок к запланированному повышению провести дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда на 10%. Таким образом, он вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля.